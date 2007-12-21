Главой «Нафтогаза Украины» может стать Дубина?

Новым председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» может быть назначен Олег ДУБИНА, по крайней мере, его кандидатура серьезно обсуждается. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный источник, близкий к правительственным кругам. По информации собеседника, в четверг О.ДУБИНА был замечен в Киеве в здании НАК «Нафтогаз Украины», а также в Кабинете министров Украины.

При этом он добавил, что О.ДУБИНА уже встречался с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО по поводу согласования его кандидатуры на пост главы НАК «Нафтогаз Украины». В то же время, собеседник сообщил, что на сегодня кандидатура О.ДУБИНЫ в качестве претендента на должность главы «Нафтогаза» далеко не единственная.

При этом сам генеральный директор ОАО “Днепровский металлургический комбината им. Дзержинского” в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН опроверг информацию о своем возможном назначении главой НАК “Нафтогаз Украины”. “Вы можете посмотреть на номер телефона, по которому я с вами разговариваю – это днепродзержинский номер. Я нахожусь на комбинате... Это не просто так... О каком назначении может идти речь?”, - сказал О.ДУБИНА.

Как сообщалось в СМИ, в качестве претендетов на должность главы НАК «Нафтогаз Украины» назывались: Илья РЫБЧИЧ (дважды занимал должность руководителя дочки «Нафтогаза» - компании «Укргазвыдобування» и дважды – заместителя председателя правления самой НАК»); Александр БОЛКИСЕВ (летом 2006 года БОЛКИСЕВ уже занимал должность главы правления НАК «Нафтогаз»), Николай СИВУЛЬСКИЙ (Н.СИВУЛЬСКИЙ уже назначен главой Контрольно-ревизионного управления. – УНИАН). С августа 2006 г. «Нафтогаз Украины» возглавляет Евгений БАКУЛИН.