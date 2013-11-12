В Харькове фиктивные газеты выдавали разрешения на ношение травматики (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил журналистам начальник отдела прокуратуры Харьковской области Владимир Иванов.

По его данным, редакторы этих изданий предоставляли гражданам справки о том, что они являются якобы внештатными корреспондентами, и направляли ходатайство в Управление общественной безопасности о выдаче разрешения на ношение травматического оружия. При этом за время своего существования эти СМИ не напечатали ни одного номера газеты.

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Иванов отметил, что, в частности, таким образом действовали газеты «Городское собрание», «Харьковский вестник» и «Политпрецедент».

По факту незаконной деятельности газеты «Политпрецедент» в конце октября начато уголовное производство с предварительной правовой квалификацией ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка удостоверения или другого официального документа). Относительно других продолжается проверка.

Кроме того, в соответствии с законодательством, лица, которые получают разрешение на пользование травматическим оружием, должны предварительно пройти обучение (теоретические основы, огневую подготовку, оказание медицинской помощи).

Иванов заметил, что прокурорской проверкой Харьковского филиала ГП МВДУ «Информ-ресурсы», которое имело право проводить такое обучение, установлено, что предприятие фактически не проводило подготовку граждан. Сотрудники филиала вносили в официальные документы заведомо ложные данные о прохождении лицами, которые получают разрешения, полного курса обучения.

«В целом прокурорскими проверками были установлены факты выдачи более 250 лицам травматического оружия без практических навыков обращения с ним», - отметил представитель прокуратуры.

Сведения об этом правонарушении в конце октября внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 366 УК Украины (служебная подделка). Досудебное следствие продолжается.

Прокуратура области подготовила представление начальнику ГУ МВД Украины в области об устранении нарушений законодательства в деятельности Управления общественной безопасности.

Иванов отметил, что в Харьковской области разрешения на приобретение травматического оружия на сегодняшний день получили 1,5 тысячи штатных и внештатных журналистов.