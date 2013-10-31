По всей Макеевке разрешения на оружие выдавались с грубыми нарушениями

Правоохранители Макеевки не соблюдали требования законодательства о порядке приобретения и хранения оружия населением, а также его учета. Об этом «Сегодня» заявили в прокуратуре Донецкой области. В ходе проверки установлено, что во всех пяти райотделах Макеевки было нарушено законодательство об административных услугах, к которым относится предоставление разрешений на регистрацию и использование охотничьего огнестрельного, пневматического, холодного оружия и боеприпасов.

Сотрудники прокуратуры обнаружили, что разрешения на оружие выдавались с нарушениями. А заявления граждан на продление срока действия разрешений вообще не регистрировались. Также они обнаружили что далеко не все дела содержали обязательные документы, такие как справки о наличии или отсутствии судимостей у владельцев оружия, в некоторых делах находились справки, срок действия которых уже истек. Также милиционеры не составляли протоколы об административных правонарушениях и не принимали мер для устранения выявленных нарушений. А картотека владельцев оружия – не велась.

Читайте также: Ранее судимый подстрелил человека, поскольку тот требовал прекратить драку на улице

"Действия должностных лиц правоохранительных органов нарушают права граждан и законодательство об административных услугах, - сообщила старший прокурор прокуратуры Макеевки Ирина Меладзе. - Органами прокуратуры были внесены представления, по результатам рассмотрения которых выявленные нарушения устранены, а шесть работников милиции привлечены к дисциплинарной ответственности".