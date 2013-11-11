Российского авторитета «Колю Беса» экстрадируют в Россию (фото)

По результатам экстрадиционной проверки составлено заключение об отсутствии оснований для отказа в его выдаче компетентным органам Российской Федерации для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений.

Материалы экстрадиционной проверки направлены в Генеральную прокуратуру Украины для принятия решения о выдаче Николая Кравченко (экстрадиции) в Российской Федерации.

Как ранее сообщалось, гражданин России Николай Кравченко, задержан правоохранительными органами Украины в Обуховском районе Киевской области, был объявлен компетентными органами Российской Федерации в международный розыск и находится в базе розыска Интерпола за совершение тяжких преступлений. Россия разыскивает его за вымогательство под угрозой применить насилие и за организацию умышленного убийства.