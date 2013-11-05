Николаевская милиция задержала подозреваемого в терроризме чеченца

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью задержали жителя Российской Федерации, 43-летнего уроженца Чеченской республики, объявленного Россией в розыск по подозрению в причастности к совершению террористических актов.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Николаевской области, украинская сторона уже сообщила России о задержании указанного гражданина, сейчас он находится в Одессе.

В милиции не уточняют дату задержания иностранца.

"В начале текущего года в милицию Николаевской области поступила информация о том, что в розыске находится 43-летний уроженец Чеченской республики, который в конце 2012 года пересек границу Украины. Согласно требованиям действующего законодательства срок пребывания иностранных граждан в стране составляет 90 суток, но мужчина в установленный законом срок не покинул территорию Украины", - сообщили в милиции.

Соответствующим службам иностранец сообщил, что будет жить в Одессе, но мужчина исчез, и таким образом сознательно уклонился от выезда из Украины.

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Работники УБОП милиции Николаевской области выяснили, что мужчина может жить в Николаеве, после чего место проживания иностранца было установлено.

За нарушение правил пребывания иностранцев на территории Украины относительно последнего был составлен административный протокол по ч.1 ст.203 КУоАП.

Кроме того, районный суд Одессы разыскивает иностранца, как участника уголовного процесса за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством).