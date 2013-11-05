На Сумщине подожгли автомобиль председателя райорганизации "Батьківщини"

В поселке Ямполь Сумской области неизвестные лица подожгли автомобиль председателя местной районной организации, руководителя депутатской фракции партии «ВО «Батькивщина» в райсовете Александра Косенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской областной организации «ВО «Батькивщина», поджог был осуществлен в понедельник, 4 ноября, в 19:00.

Согласно сообщению, «Батькивщина» связывает этот инцидент с политической деятельностью Косенко.

«Накануне Косенко получал предупреждение с угрозами, чтобы не искал правды в хищениях леса в ГП «Ямпольский агролесхоз», где он работал. Два дня назад под давлением Александр Косенко вынужден был уволиться, но не прекратил свою деятельность по разоблачению коррупционных схем, за что поплатился автомобилем», - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, по данному факту народный депутат Украины от Сумской области Владимир Шульга готовит депутатское обращение в Генпрокуратуру и к председателю облгосадминистрации.

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Как сообщила УНИАН начальник сектора связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области Эльвира Биганова, по факту поджога автомобиля сегодня открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября, около 19 часов в г. Конотоп Сумской области неизвестные лица жестоко избили депутата городского совета от «ВО «Батькивщина» Левана Толордаву. По факту нападения на депутата открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 125 (умышленно легкое телесное повреждение) УКУ и данное происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований.