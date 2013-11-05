ГАИ задержала руководителя полтавской райорганизации «Батьківщини» на угнанном внедорожнике

В понедельник, 4 ноября, в Полтаве сотрудники спецподразделения «Кобра» задержали помощника народного депутата Украины Валерия Головко, руководителя Полтавской районной организации ВО «Батьківщина» Анатолия Кононенко на угнанном внедорожнике Range Rover. Об этом сообщили в ГАИ Полтавской области, не уточнив подробностей.

Как рассказал УНИАН начальник отдела по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области Юрий Сулаев, согласно рапорту «Кобры», в ходе задержания автомобиля выяснилось, что номерной знак кузова изготовлен кустарным способом, а сам автомобиль, согласно данным Национальной базы ГАИ, с 2006 года числится угнанным в Москве.

Кроме этого, номерной знак на Range Rover с 14 июля 2009 года числится за автомобилем КамАЗ, который принадлежит жительнице Киевской области.

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В пресс-службе нардепа Головко УНИАН сообщили, что Кононенко стал жертвой мошенников.

«Сейчас стало ясно, что он — жертва мошенников. Мы просим правоохранительные органы проследить цепочку продажи машины, понять схему как она была продана и наказать виновных», - сказали в пресс-службе.

В ходе досудебного следствия водитель автомобиля объяснил, что ездит по генеральной доверенности, а сам автомобиль купил через сеть Интернет 5 лет назад.

Сейчас открыто уголовное производство по части 1 статьи 290 Уголовного кодекса Украины (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.