Завтра в Украине местами дожди, днем до 17° тепла

Завтра, 6 ноября, в Украине местами ожидаются дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, в западных областях сохранится облачная погода, дожди, ночью местами сильные; температура ночью 5-10° тепла, днем 7-12°.

На остальной территории переменная облачность без осадков, лишь днем в Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях дождь. Температура ночью 6-11° тепла, днем 12-17°, в южной части местами 20-22°.

Ветер в Украине южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, ночью на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

В Киеве и Киевской области завтра переменная облачность, ночью и утром без осадков, днем дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью по области 6-11° тепла, днем 12-17°; в Киеве ночью 9-11° тепла, днем 14-16°.