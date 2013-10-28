На Днепропетровщине чиновник-взяточник разрешил строить цех всего за 12 тысяч

Начальник отдела регионального развития, градостроительства и архитектуры Днепропетровской райгосадминистрации за взяточничество осужден к 5 годам заключения с конфискацией имущества.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Днепропетровской области, чиновник РГА используя служебное положение, действуя вопреки интересам службы, получил в январе 2012 года от частного предпринимателя взятку в размере 12 тыс. грн. За такую сумму он скрыл от инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля в Днепропетровской области факт самовольного строительства производственного цеха. Также чиновник незаконно подписал письмо с предложением разработки плана территории производственного цеха.

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Приговор Днепропетровского районного суда, согласно которому чиновник осужден к 5 годам заключения с конфискацией имущества, вступил в силу на прошлой неделе. Суд также лишил осужденного права занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 2 года.