"Газпром" отрицает факт ведения переговоров с "Нафтогазом" о задолженности

"Газпром"в настоящее время не ведет никаких переговоров с "Нафтогазом Украины" и настаивает на погашении задолженности украинской компанией, сообщил агентству "Прайм"источник в российском газовом холдинге.

Ранее в среду министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что в настоящее время украинская делегация во главе с председателем правления "Нафтогаза" Евгением Бакулиным находится на переговорах в Москве, не уточняя, с кем именно ведутся переговоры. По его словам, Украина надеется в среду-четверг договориться с Россией по оплате долга за поставленный еще в августе газ, и страна рассчитается с "Газпромом", как рассчитывалась всегда.

"Вызывает крайнее удивление заявление официальных лиц украинского правительства о том, что в настоящее время делегация НАК "Нафтогаз Украины"во главе с Евгением Бакулиным находится в Москве на переговорах об урегулировании задолженности за российский газ. Никаких встреч в Москве с господином Бакулиным не проводилось, украинская сторона с такими предложениями в "Газпром"не обращалась, и "Газпром" не ведет никаких переговоров. Все, что сейчас должен сделать "Нафтогаз" - просто выполнить свои контрактные обязательства и немедленно погасить задолженность", - сказал источник в "Газпроме".

Он добавил, что для всех, кто хорошо владеет историей взаимоотношений с Украиной по газу, выглядит нелепым и утверждение украинских должностных лиц о том, что украинская сторона всегда рассчитывалась с "Газпромом" за газ.

"Все расчеты производились исключительно благодаря добровольным авансовым платежам "Газпрома" за транзит российского газа по территории Украины, то есть за газпромовские деньги. В настоящее время весь транзит газа на будущий год "Газпромом" уже оплачен, и такой возможности больше нет", - сказал источник в "Газпроме".

Глава "Газпрома" Алексей Миллер во вторник заявил, что Киев до сих пор не оплатил 882 миллиона долларов за поставленный в августе российский газ, и контракт позволяет перевести поставки на систему предоплаты. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал это предложение, отметив, что судя по всему украинская сторона платить не собирается. Так он отреагировал на заявление главы правительства Украины Николая Азарова, который охарактеризовал проблему с оплатой российского газа как не критичную.