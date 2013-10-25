ЕИБ выделил 152 млн евро на достройку метро в Днепропетровске

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минфина, согласно подписанного соглашения, планируется расширение метрополитена на 4 километра вдоль проспекта Карла Маркса, в том числе, строительство трех новых станций: Театральной, Центральной и Музейной. Реализация Проекта обеспечит соединение существующей линии метрополитена с центром города.

Соглашение с ЕИБ является очередной частью финансирования по проекту. Процентная справка равна приблизительно 1%, льготный период – 6 лет, срок погашения - 25 лет. Уплата комиссии за обязательство и одноразовой комиссии за предоставление кредита не предусматривается. Средства кредита будут предоставлены на безвозвратной основе коммунальному предприятию «Днепропетровский метрополитен», возврат основной суммы долга ЕИБ будет осуществляться с 2019 года, расходы на обслуживание кредита (платежи по уплате процентной ставки) будут компенсированы государству Днепропетровским городским советом.

Ранее на строительство метрополитена в Днепропетровске также выделил кредитные средства Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в размере 152 млн. евро. Соответствующее соглашение с ЕБРР было подписано 27.07.2012 г. (г.Днепропетровск) и ратифицировано Верховной Радой 05.06.2013г.