Рада разрешила брать кредит ЕБРР на строительство метро в Днепропетровске

Верховная Рада Украины приняла Закон «О ратификации кредитного соглашения (проект завершения строительства метрополитена в Днепропетровске) между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 320 из 395 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Кредитное соглашение было подписано 27 июля 2012 года в Днепропетровске.

По этому соглашению Украине предоставляется кредит в сумме 152 млн. евро для завершения строительства метрополитена в Днепропетровске.

Привлечение займа ЕБРР осуществляется в евро по плавающей процентной ставке (EURIBOR + 1% годовых), которая на сегодняшний день составляет около 1,5%, комиссия за обязательство составляет 0,5% годовых от неиспользованной части займа, единовременная комиссия – 1% от суммы займа (1,52 млн. евро).

В соответствии с условиями соглашения, заемщиком средств кредита ЕБРР является Украина, которая обязуется передать привлеченные средства исполнителю проекта КП «Днепропетровский метрополитен» для финансирования проекта «Завершения строительства метрополитена в г. Днепропетровск».

Средства, которые поступят от ЕБРР, отображены в дополнении №2 «Финансирование государственного бюджета Украины на 2013 год» к Закону «О государственном бюджете Украины на 2013 год» в специальном фонде бюджета по коду доходов 401200 «Внешние заимствования».

Дополнением №9 к Закону «О государственном бюджете Украины на 2013 год» предусмотрено финансирование в этом году проекта завершения строительства метрополитена в Днепропетровске за счет привлеченных государством кредитных средств ЕБРР (общим объемом 152 млн. евро) в объеме 99 млн. грн.

В соответствии со ст.26 Закона «О государственном бюджете на 2012 год», расходы на обслуживание кредита будут компенсированы государству Днепропетровским городским советом.

Поскольку законом предусматривается предоставление средств коммунальному предприятию «Днепропетровский метрополитен» на безвозвратной основе, расходы госбюджета на погашение кредита компенсированы не будут. Погашение Украиной кредита будет осуществляться 22 ровными полугодовыми взносами, начиная с 2016 года.