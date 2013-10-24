Начальник управления газопроводов получил 150 тысяч взятки за демонтаж трубы

Сотрудники милиции 23 октября задержали руководителя Луганского линейного производственного управления магистральных газопроводов «Донбасстрансгаз» ЧАО «Укртрансгаз», который вымогал и получил 150 тыс. грн неправомерной выгоды за беспрепятственный демонтаж металлического газопровода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МВД в области, деньги, полученные в качестве неправомерной выгоды, изъяты сотрудниками милиции.

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Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований и квалифицирован по части 4 ст. 368 УКУ (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Чиновник задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Ведется досудебное расследование.