В этом году 87 крымских чиновников попались на взятках

С начала года в Крыму на взятках "погорели" 87 чиновников. Как рассказал начальник управления надзора за органами по борьбе с коррупцией прокуратуры АРК Сергей Чухраев, в число неравнодушных к чужим деньгам попали семь мэров, четыре депутата и семь милиционеров. По его словам, рекордсменом оказался один из руководителей Фонда имущества Украины в Крыму и Севастополе, который потребовал $20 тыс. с арендатора одной из торговых площадок на городской набережной. Сейчас дело находится в суде, пишет "Сегодня".

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Отдельные случаи наглядно демонстрируют, насколько опасна жадность и каким последствиям она может привести. Так, начальник отделения Симферопольской исправительной колонии №102 лишился должности и загремел в тюрьму на шесть лет за смешную по нынешним меркам сумму в 400 грн. Именно во столько мужчина оценил свои услуги по передаче наркотиков одному из заключенных.