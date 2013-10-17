Милиция нашла подпольное казино, проверяя "заминированное" анонимом кафе

В Бердичеве Житомирской области милиция во время обследования кафе после анонимного сообщения о минировании, обнаружила в подвале заведения питания зал запрещенных для использования игровых автоматов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель Сектора общественных связей УМВС Украины в Житомирской области Алла Ващенко.

По ее словам, сегодня в дежурную часть Бердичевского горотдела УМВД Украины в Житомирской области поступило сообщение о минировании кафе.

"17 октября на номер «102» около 10.45 позвонил мужчина, который, не назвавшись, сообщил о том, что кафе заминировано и через два часа там произойдет взрыв", - уточнила Ващенко.

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Работники милиции провели эвакуацию людей и начали осмотр помещения и близлежащей территории. Никаких взрывных устройств в бердичевском кафе не было найдено. При этом во время осмотра помещения кафетерия в подвале здания эксперты-взрывотехники обнаружили комнату, где было размещено несколько десятков недействующих игровых автоматов.

Автоматы должным образом описали и опечатали. Правоохранители в настоящее время выясняют происхождение и владельца запрещенных для использования игровых автоматов.

Правоохранители также устанавливают личность анонима, который звонил в милиции, а также его местонахождение.