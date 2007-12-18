Работники художественной академии получили почетные звания (список)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом № 1223/2007 за значительный личный вклад в развитие украинской культуры и искусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство отметил государственными наградами работников Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры.

Как говорится в обнародованном на официальном сайте главы государства указе, орденом «За заслуги» I степени награжден профессор, народный художник Украины Владимир ЧЕПЕЛИК. Почетного звания «Заслуженный архитектор Украины» удостоен декан факультета архитектуры, профессор Александр СЕДАК. Почетного звания «Заслуженный деятель искусств Украины» удостоены директор Крымского филиала академии Валерий КОЛБАСОВ и проректор по научно-учебной работы Николай ТИТОВ. Почетного звания «Заслуженный работник культуры Украины» удостоен проректор по административно-хозяйственной деятельности Леонид НЕЙРИС. Почетного звания «Заслуженный художник Украины» удостоены старшие преподаватели Крымского филиала академии Валерий ГОЛИНСКИЙ и Николай ДУДЧЕНКО, старшие преподаватели (г. Киев) Николай КОЧУБЕЙ и Игорь МЕЛЬНИЧУК, профессор Генри ЯГОДКИН, старший преподаватель Олег ЯСЕНЕВ.