Российские "зеленые" будут протестовать против добычи сланцевого газа в Украине

Российские «зеленые» намерены в воскресенье, 13 октября, провести митинг в Белгороде (Белгородская область граничит с Луганской, Харьковской и Сумской областями) против добычи сланцевого газа в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в российской партии «Альянс зеленых – Народная партия».

«13 октября в Белгороде пройдут мероприятия, посвященные опасной добыче сланцевого газа близ российско-украинской границы. В 15.00 мск на летней сцене парка Победы в центре Белгорода пройдет митинг-концерт, в котором примут участие жители Белгорода и близлежащих областей, а также эксперты, общественные деятели, представители органов власти. На митинг приедут жители и активисты «Альянса зеленых» из Белгорода, Воронежа, Курска, Липецка, Харькова и других городов России и Украины», - говорится в сообщении.

Организаторы намерены собрать на белгородский митинг не менее тысячи человек.

В сообщении отмечается, что последние месяцы население Белгородской области серьезно обеспокоено сланцевыми разработками в Харьковской области, столица которой находится всего в 20 км от государственной границы России.

Также 13 октября российско-украинское экспертное сообщество соберется на открытом круглом столе по теме экологической опасности добычи сланцевого газа. Среди участников заявлены как противники сланцевой революции, так и приверженцы новой технологии.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября премьер-министр Николай Азаров заявил, что цена сланцевого газа украинской добычи для потребителей составит порядка 200 долларов за тысячу кубометров.

Он подчеркнул, что «этот газ в центре Европы - и это в какой-то мере не нравится нашим партнерам из «Газпрома». «Они («Газпром» - УНИАН) сами в этом виноваты, если бы они нас три года не душили этими ценами, может быть, мы не стали бы заниматься сланцевым газом. Это вполне возможно, у нас есть ряд других проблем, но если они нас подтолкнули к этому, то обратной дороги не будет», - сказал Азаров.

Бурение поисковой скважины «Беляевская-400», которая находится в селе Веселое Первомайского района Харьковской области, проводится в рамках договора о совместной деятельности компании Shell и ПАО «Укргаздобыча».

В июне Shell и ПАО «Укргаздобыча» начали строительство площадки для бурения второй скважины в Харьковской области. Поисковая скважина Ново-Мечебиловская-100 станет второй скважиной (первая - Беляевская-400), которая будет построена в рамках проекта совместной деятельности Shell и «Укргаздобычи».

Договор о совместной деятельности подписан в 2006 году и обновлен 1 сентября 2011 года. Он предусматривает поиск, разведку и добычу углеводородов на лицензионных участках общей площадью около 1300 кв. км на территории Харьковской области.

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Доли Shell и ПАО «Укргаздобыча» в данном проекте составляют 50% каждая. Shell является оператором совместной деятельности в рамках договора.

Начальный этап поисково-разведочных работ предусматривает бурение 2-3 поисковых скважин в течение нескольких лет. Бурение первой поисковой скважины «Беляевская-400» в рамках проекта началось в октябре 2012 года в Первомайском районе.

Затраты Shell на совместную деятельность за период начального этапа поисково-разведочных работ могут достигнуть 200 млн долларов.

Бурение скважин в рамках разработки Юзовского участка в Харьковской области Shell еще не началось.