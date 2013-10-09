Гособвинение: Показания Крашковой и подсудимого совпадают

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Высоцкая сообщила журналистам после судебного заседания.

"Показания, которые дает Крашкова, мы сопоставляем со всеми материалами дела. Есть расхождения с показаниями Рябиненко. Я считаю, что это частично, и его линия защиты и, возможно, где-то Крашкова в силу полученных повреждений дезориентирована и что-то не так помнит. Но в целом показания совпадают", - сказала прокурор.

Она уточнила, что по эпизоду изнасилования и избиения потерпевшей гособвинение планирует опросить порядка 30 свидетелей. Всего по делу гособвинение вызовет около 50 свидетелей.

По словам Высоцкой, прокуратура еще не решила, какое наказание будет требовать для подсудимых.

"Об этом еще рано говорить. Мы еще этот вопрос не обсуждали. Мы только начали судебное следствие", – отметила она.

Как сообщал УНИАН, Крашкова сегодня в ходе судебного заседания дала показания, которые совпадают с ее показаниями досудебному следствию. По ее словам, ее избивали Рябиненко, а также милиционеры Дрыжак и Полищук.

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8 октября подсудимый Рябиненко в суде заявил, что не бил Крашкову и не хотел ее убивать.

Справка УНИАН. 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки Крашкову нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию.

28 июня по подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко. После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана милиции Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая.

5 августа прокуратура Николаевской области вручила подозреваемым в изнасиловании и избиении Крашковой извещение об изменении квалификации действий подозреваемых с ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений) на более тяжкое преступление - ч. 2 ст. 15 п.п. 4,6,9,12 и ч. 2 ст. 115 (совершение оконченного покушения на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление, по предварительному сговору группой лиц). Кроме того, Рябиненко инкриминируется совершение разбойного нападения, а Полищуку и Дрыжаку - совершение изнасилования, разбойного нападения, а также ряда служебных преступлений.

9 сентября Апелляционный суд Николаевской области принял решение, что дело об изнасиловании и попытке убийства Крашковой будет рассматривать Первомайский районный суд Николаевской области.

26 сентября Первомайский районный суд в здании Апелляционного суда Николаевской области начал судебный процесс по делу об избиении и изнасиловании Крашковой. Рассматривать дело по сути суд начал 8 октября.

Кроме того, Первомайский районный суд продлил срок содержания под стражей всех обвиняемых до 25 ноября.