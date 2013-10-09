Специалистов Роспотребнадзора в Украине ждут уже месяц

Как заявил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк, украинская сторона надеется уже в ближайшее время принять инспекторов Роспотребнадзора. Вопрос ускорения проверок также будет нарушаться на заседании межправительственной подкомиссии в Москве.

«Мы полностью все свои обязательства и требования со стороны Геннадия Онищенко выполнили. И я убежден, что мы найдем консенсус и попросим его, чтобы он ускорил приезд инспекции для лабораторий и для предприятий. В случае согласия российской стороны, переговоры с Роспотребнадзором могут быть продолжены уже в начале следующей недели в Москве», – заявил Министр.

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Николай Присяжнюк уже ранее заявлял, что украинская сторона официально обращалась в Роспотребнадзор с просьбой прислать своих представителей для проведения проверок украинских фабрик корпорации «Roshen». Компания также неоднократно обращалась в Роспотребнадзор с предложением провести проверки всех украинских фабрик корпорации в ближайшие сроки.

«Украинская сторона еще в сентябре выполнила все условия Роспотребнадзора по организации таких проверок. В частности, Минагрополитики Украины направило Роспотребнадзору для документарной проверки украинские нормативные документы, регулирующие качество и безопасность пищевой продукции. Также были отправлены документы на аккредитацию шести украинских лабораторий по контролю продовольственных товаров. Поэтому Украина полностью готова принять инспекционные группы Роспотребнадзора», – заявил Министр.

Напомним, что в августе в ходе переговоров между украинской делегацией во главе с Министром агрополитики и продовольствия Украины Николаем Присяжнюком и руководителем Роспотребнадзора Геннадием Онищенко стороны договорились о создании российско-украинской рабочей группы по вопросам нормирования показателей качества и безопасности пищевой продукции и об аккредитации украинских лабораторий на соответствие требованиям российского законодательства в сфере защиты прав потребителя.