НБУ: В Национальный депозитарий переведены почти все ценные бумаги

Об этом сообщила Елена Щербакова, директор Генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ.

Представитель НБУ заверила, что вся нормативная и техническая база практически готовы, обеспечена инфраструктура рынка, участники получили необходимые лицензии.

«Мы отработали все правила, по которым сегодня рынок будет работать, провели очень много семинаров. Мы совместно с Комиссией, на базе своей банковской академии собирали торговцев, хранителей, представителей банков, проводили выездные заседания. У нас была конференция в Севастополе по IT-технологиям, там было тоже очень много времени посвящено именно старту работы новой фондовой площадки».

Щербакова рассказала, что практически все ценные бумаги уже переданы в Нацдепозитарий, поэтому переход учета и расчетов на новую площадку не вызовет проблем.

«Мы очень плотно сотрудничаем с Комиссией по ценным бумагам, знаем, что фактически уже 9 тысяч выпусков глобальных сертификатов передано в национальный депозитарий, осталось только 50 выпусков. Это так называемые «голубые фишки», которые наиболее активно торгуются сегодня на всех фондовых площадках. Нас комиссия уведомила, что было решение принято о передаче в самую последнюю очередь, дабы не остановить работу рынка, это будет произведено 10 числа, а 12-13 будут проведены все технические вещи уже самим центральным депозитарием и хранителями», сказала представитель НБУ.

Щербакова также заверила, что НКЦБФР проводит активную работу по лицензированию хранителей, поскольку новый закон «О депозитарной системе Украины» требует получить новые лицензии: «Комиссия уже выдала 184 лицензии, и сейчас 120 пакетов документов находится на рассмотрении. В их планах до конца следующей недели все указанные лицензии будут выданы, и хранители получат доступ к работе рынка», — рассказала представитель НБУ.