Завтра в Украине без осадков

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, небольшой дождь ожидается лишь днем в Карпатах и на Закарпатье.

Ночью и утром туманы (в северной половине местами). Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

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Температура ночью 5-10°, в Крыму, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях 2-7° тепла, на поверхности грунта местами заморозки 0-2°; днем 11-16° тепла, в Крыму до 20°.

В Киеве и Киевской области завтра без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью по области 5-10° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 8-10° тепла, днем 12-14°.