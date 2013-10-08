Парень пытался отобрать оружие у милиционеров прямо в участке

В Селидово Донецкой области задержан вооруженный злоумышленник, который в горотделе милиции пытался отобрать оружие у сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, 7 октября в Селидовский горотдел милиции пришел 18-летний местный житель и сообщил дежурному, что хочет написать заявление, после чего достал из кармана револьвер, направил на милиционера и потребовал, чтобы тот отдал ему свое оружие. Дежурный ответил, что у него при себе нет пистолета, и повел посетителя вглубь вестибюля, где коллеги-милиционеры обезвредили нападавшего. При этом злоумышленник успел произвести несколько выстрелов в потолок.

Читайте также: В Сумах посетители кафе избили двух милиционеров

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 262 Уголовного кодекса Украины (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия путем разбоя). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.