В Сумах посетители кафе избили двух милиционеров

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, наряду ГСО, который прибыл по вызову, успокоить разбойников дипломатическим путем не удалось.

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Более того, один из них ударил милиционера в лицо, другой – бросил в правоохранителя графином, причинив ему телесные повреждения. Впрочем, все были задержаны и доставлены в милицию. Как отметили в ОСО, решается вопрос об открытии уголовного производства.