В Сумах посетители кафе избили двух милиционеров
14:21, 29 сентября 2013Общество
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В Сумах при попытке прекратить драку, возникшую в кафе между гражданами одной из стран Ближнего Востока, получили телесные повреждения двое сотрудников Государственной службы охраны.
В Сумах во время попытки прекратить драку в кафе пострадали двое милиционеров / Фото: yugopolis.ru
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, наряду ГСО, который прибыл по вызову, успокоить разбойников дипломатическим путем не удалось.
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Более того, один из них ударил милиционера в лицо, другой – бросил в правоохранителя графином, причинив ему телесные повреждения. Впрочем, все были задержаны и доставлены в милицию. Как отметили в ОСО, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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