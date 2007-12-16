Умер старейший человек планеты –117-летний украинец

На 117-м году жизни умер старейший человек планеты - житель Львовской области Григорий Нестор.

Как передает NEWSru.com, об этом сообщил сегодня глава сельсовета местечка Старый Ярычив, где проживал старец с внучатой племянницей. По его словам, еще за несколько дней до своей смерти Г.Нестор не жаловался на самочувствие. "У меня ничего не болит, вот только глаза стали плохо видеть, да что-то морозит", - сказал он.

Г.Нестор до преклонного возраста работал пастухом в селе, был убежденным холостяком, поэтому доживал век у внучки сестры. На вопросы о секретах долголетия с усмешкой отвечал, что никогда не был женат и "не подорвал нервную систему на семейном фронте", хотя всю жизнь интересовался женским полом, но не сложилось.

Очень любил песни, причем не только украинские, но и русские, немецкие, польские. Говорил, что выучил их, пережив первую и вторую мировые войны, которые прошли через западноукраинское село. Практически никогда не болел, не принимал никаких лекарств, не злоупотреблял спиртным.

Составители Книги рекордов Украины признали Г.Нестора самым старым человеком страны и пообещали внести имя украинца в Книгу рекордов Гиннесса. Да не успели. Свидетельством его долгой жизни были церковные документы регистрации рождения мальчика и паспорт, в котором значилась дата рождения - 15 марта 1891 года.

По версии Книги рекордов Гиннесса, старейшим жителем Земли является 115-летний Эмильяно Меркадо дель ТОРРО из Пуэрто-Рико. До него ранее официальный рекорд принадлежал 116-летней американке Элизабет Болден, которая умерла 11 декабря 2006 года.