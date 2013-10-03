Лишь 7% украинцев верят в бесплатное лечение туберкулеза

Благотворительный фонд Рината Ахметова "Развитие Украины" обнародовал результаты своего исследования на тему отношения украинцев к проблеме туберкулеза.

"Результаты исследования выявили, не все украинцы знают, что длительный кашель - это признак туберкулеза, лишь 26%. Это достаточно малая цифра, поэтому надо работать над информированием населения по этому симптому, - говорит руководитель отдела адвокации, коммуникации и социальной мобилизации программы фонда "Остановим туберкулез в Украине" Мария Маковецкая . - Положительно то, что 80% указали правильный путь передачи инфекции - воздушно-капельный. 23% опрошенных считают, что диагностику пройти можно бесплатно, и только 7% верят, что лечение туберкулеза бесплатно. Большинство украинцев считают, что лечение или очень дорогое, или невероятно дорогое"​​.

В среднем курс лечения стоит около 600 грн и, по закону, должно оплачиваться государством.

По словам Маковецкой, лишь пятая часть украинцев имеют корректные знания о туберкулезе, а знания, которые они декларируют, не всегда совпадают с их поведением.

"С одной стороны, 92% опрошенных считают, что люди, которые больны или переболели туберкулезом, заслуживают сочувствия, хорошего отношения (когда речь идет об абстрактном человеке)​​. Однако, если задать вопрос: "Хотели бы вы работать рядом с человеком, который вылечился от туберкулеза? Согласились бы вы есть в ресторане, в котором повар или официант имели такую ​​проблему?", 45% ответили, что не готовы. Это свидетельствует о стигме и дискриминации больных туберкулезом в Украине", - отметила Маковецкая.

Публикуя это исследование фонд "Развитие Украины" ставил целью помочь ключевым институтам лучше понять пациентов и достичь мировых стандартов диагностики и лечения туберкулеза.

Директор аналитического центра "Социоконсалтинг", кандидат экономических наук Ирина Демченко отметила, что данная работа - это второе столь масштабное исследование по проблемам туберкулеза в Украине (первое проводилось в 1996 году).