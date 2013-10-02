В Донецкой области четверо неизвестных ограбили ювелирный магазин

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в настоящее время в Новогродовке аккумулированы достаточное количество правоохранителей, «работают и городская, и областная милиция», которые расследует данное преступление.

«По заявлениям собственника ювелирного магазина, во время ограбления были похищены драгоценности на сумму 1 млн грн.», - отметили в ОСО.

Читайте также: В Горловке бандитов, цинично грабивших пенсионеров, посадили на 7 лет

Сторож магазина женщина- пенсионерка рассказала, что грабители в масках ворвались ночью в магазин, запугали ее, а после вынесли сейф из ювелирной секции магазина.

Подробности расследования и то, соответствует ли действительности заяленная сумма украденных драгоценных украшений, в милиции пообещали сообщить позже.