В Донецке милиционеры заставляли женщину продавать наркотики, угрожая тюрьмой

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, прокуратурой Донецка 24 сентября открыто уголовное производство по факту злоупотребления властью и сбыта наркотических средств милиционерами.

Было установлено, что оперуполномоченные одного из райотделов милиции вынуждали женщину сбывать наркотическое средство "каннабис", угрожая тюрьмой за хранение наркотиков. Правоохранители пытались наладить постоянный сбыт наркотических веществ с целью получения от покупателей денег за не привлечение к уголовной ответственности.

В результате незаконной деятельности злоумышленники получили почти 30 тыс. грн от трех граждан.

Сведения по данным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.3 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.307 (незаконное изготовление, хранение или сбыт наркотических средств) УК Украины, которыми предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуратура г. Донецка проводит расследование. Ход следствия находится на контроле прокурора области.

Как сообщал УНИАН, ранее сотрудники СБУ и прокуратуры Херсонской области при участии областного отдела внутренней безопасности в г. Новая Каховка задержали двух сотрудников службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Быбло установлено, что группа из 4 человек, в состав которой входили два работника милиции, в течение длительного времени осуществляли незаконный сбыт ацетилированного опия жителям Новой Каховки.