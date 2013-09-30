В Горловке бандитов, цинично грабивших пенсионеров, посадили на 7 лет

«В ходе судебного расследования установлено, что четверо дончан грабили пожилых людей. Мужчины проникали в жилища потерпевших и, применив силу, отбирали у них пенсии. От действий злоумышленников пострадали 5 человек, некоторым из них уже за 80 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Горловки.

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По данному факту было начато уголовное производство с квалификацией по ч.3 ст.187 (разбой, соединенный с проникновением в жилище), по ч.3 ст.186 (грабеж с проникновением в жилище) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины. Процессуальное руководство ходом расследования осуществляла прокуратура Никитовского района г. Горловки», - сообщил прокурор прокуратуры Никитовского района г. Горловки Денис ХОДУС.