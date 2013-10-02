Непогода обесточила 20 населенных пунктов в Крыму и Одесской области
10:39, 02 октября 2013Общество
872 0
Юг страны страдает от дождей и ветра.
Дожди и ветер обесточили населенные пункты на юге страны / Фото: УНИАН
В ночь на 2 октября вследствие дождя и ветра сработала система защиты линий электропередач и произошло обесточивание 20 населенных пунктов в Крыму и Одесской области.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В частности, в Крыму без электроснабжения остаются 16 н.п., в Одесской области - 4 н.п., уточнили в ГСЧС.
К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter