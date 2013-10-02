Непогода обесточила 20 населенных пунктов в Крыму и Одесской области

В ночь на 2 октября вследствие дождя и ветра сработала система защиты линий электропередач и произошло обесточивание 20 населенных пунктов в Крыму и Одесской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в Крыму без электроснабжения остаются 16 н.п., в Одесской области - 4 н.п., уточнили в ГСЧС.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.