Непогода обесточила 20 населенных пунктов в Крыму и Одесской области

10:39, 02 октября 2013
Общество
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Юг страны страдает от дождей и ветра.

Дожди и ветер обесточили населенные пункты на юге страны / Фото: УНИАН

В ночь на 2 октября вследствие дождя и ветра сработала система защиты линий электропередач и произошло обесточивание 20 населенных пунктов в Крыму и Одесской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в Крыму без электроснабжения остаются 16 н.п., в Одесской области - 4 н.п., уточнили в ГСЧС.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

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