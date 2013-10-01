Завтра в Украине ожидаются проливные дожди и сильный ветер

Завтра в южных и восточных областях Украины ожидаются сильные дожди, в Крыму и в Херсонской области - очень сильные дожди; порывы северо-восточного ветра 17-22 м/с.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, на остальной территории переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0…-5°, днем 4-9° тепла; в южной части ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.

В Киевской области завтра без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0…-5°, днем 4-9° тепла.

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В столице без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0…-2°, днем 6-8° тепла.

1 октября температура воды составляла в Черном и Азовском морях 13-16°, в районе Одессы - 11°, Феодосии - 12°, Ялты - 18°; в Днепре возле Киева - 11°.