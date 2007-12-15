В Севастополе обезврежено свыше 18 тыс. взрывоопасных предметов

В Севастополе в этом году специалистами госпредприятия „Укроборонсервис” обнаружено и обезврежено свыше 18 тысяч взрывоопасных предметов различных калибров и наименований, в частности, 68 мин (в рабочем состоянии), 245 артснарядов, 434 минометных мины и тому подобное.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили на заседании межведомственного координационного совета по вопросам обеспечения оперативного взаимодействия центральных и местных органов исполнительной власти, состоявшемся в Севастопольский горгосадминистрации.

Согласно правительственной программе обезвреживания взрывоопасных предметов, которые остались со времен Второй мировой войны в районе городов Севастополь и Керчь, на проведение соответствующих работ планировалось выделение 5 млн. грн., однако фактически программа профинансирована на 2 млн. 935 тыс. грн.

В Керчи на территории Аджимушкайских каменоломен и вблизи поселка Бондаренково (на месте высадки десантов во время Великой отечественной войны) обезврежено 1840 единиц взрывоопасных предметов. Работы по разминированию Аджимушкайских каменоломен реально могут быть завершены в следующем году, отмечалось на совещании.

Кроме того, специальным морским отрядом проводились работы по очистке акваторий Севастополя и Керчи.

На протяжении года было осуществлено 123 выхода спецсудов, во время которых изъято 37 единиц взрывоопасных предметов (около 2 тонн в тротиловом эквиваленте), в том числе 18 авиабомб. В то же время, еще предстоит обезвредить свыше 30 точек компактного залегания взрывоопасных предметов под водой.