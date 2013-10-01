В Крыму пройдет съезд запрещенной во многих странах исламистской организации

Исламистская организация «Хизб-ут-Тахрир», запрещенная во многих странах мира, проведет международный форум в Крыму. Об этом сообщает Новый регион.

Мероприятие под названием «Исламский призыв на постсоветском пространстве и "Хизб ут-Тахрир": реалии и вызовы» состоится 7-8 октября в Симферополе. На него съедутся представители движения из разных стран. К участию в форуме исламисты пригласили крымских чиновников, но кого именно, не уточняется.

«Цель форума — рассказать о деятельности партии в мире и на постсоветском пространстве, представить ее задачи», — заявил глава украинского информационного офиса организации Фазыл Амзаев.

«Хизб ут-Тахрир» (Исламская партия освобождения) ставит своей целью возрождение Халифата. Официально она не зарегистрирована в Украине, однако идеи этой партии открыто пропагандируют ряд мусульманских общин и «просветительских организаций».

Исламисты активно действуют в Крыму — ранее на полуострове они провели акции в поддержку сирийских мятежников, а также против скандального фильма «Невинность мусульман». Один из последних крупных митингов, собранных сторонниками «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе, был посвящен 89-ой годовщине разрушения Халифата (его ликвидировали с переходом Турции к республиканской форме правления после Первой мировой войны). В акции, как сообщалось, участвовали около двух тысяч человек.