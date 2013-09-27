В Полтаве сотни людей взяли штурмом горсовет и выломали дверь в кабинет мэра (фото)
В Полтаве участники митинга против повышения коммунальных тарифов штурмом взяли горсовет и выломали двери в кабинет мэра.
Сегодня в Полтаве около 200 участников митинга против повышения коммунальных тарифов, прорвав кордоны милиции, во главе с народным депутатом Сергеем Каплиным ворвались в помещении городского совета, выломали двери в кабинет отсутствующего мэра и остаются там, ожидая прибытия городского головы.
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня с 10 часов утра около 800 человек перекрыли дорогу в центре города перед горсоветом и требуют от мэра созвать внеочередную сессию горсовета и отменить повышение тарифов, которое установил исполком горсовета 1 августа 2013 года.
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Акцию проводят народные депутаты Сергей Каплин (партия «УДАР Виталия Кличко») и Юрий Бублик (ВО «Свобода»).
По словам Каплина, "против новых полтавских тарифов уже выступил Антимонопольный комитет и даже премьер-министр Азаров».
К митингующим вышел представитель городского совета и сообщил, что мэр находится в детском саду и не имеет возможности принять людей.
Митингующие решили ждать мэра и пошли в его кабинет. Нардепы Каплин и Бублик, несмотря на сопротивление милиции, проникли внутрь здания мэрии вместе с несколькими сотнями полтавчан.
В пресс-службе Полтавского горсовета сообщили, что делегацию митингующих из 10 человек готова принять секретарь горсовета Оксана Деркач. Однако люди заявили, что будут говорить только с мэром.