В Харькове штурмуют мэрию

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас более 100 активистов стоят под государственными флагами, а также партийными флагами «Батькивщины», «Нашей Украины» и «Свободы», и выражают свое несогласие с намерением депутатов рассмотреть сегодня на сессии вопрос о языках.

Активисты держат плакаты с надписями: «Харьков - украинский город», «Уничтожение украинского языка - имперская идея Кремля!» и скандируют: «Банду прочь!», «Харьков - за украинский язык!». Музыкант играет на трубе мелодию «Семь - сорок».

В мегафон раздаются слова: «Народ избрал вас, народ вас и уберет!». Участники требуют, чтобы к ним вышли должностные лица городского совета. Выступающие критикуют депутатов.

Часть участников митинга пытается войти в помещение мэрии, милиция их не пропускает. Возникают потасовки.

По сообщению сайта горсовета, сегодня на внеочередной сессии Харьковского городского совета 6 созыва в повестку дня внесено около 20 вопросов, среди которых и вопрос «О реализации положений Закона Украины «О принципах государственной языковой политики» в городе Харькове».

Сессия уже начала работу, председательствует городской председатель Геннадий Кернес. Он объявил, что в зале присутствуют прокурор Харькова, начальник управления милиции, а также представители общественности. Сессия транслируется в прямом эфире несколькими местными телеканалами.

Как сообщал УНИАН, 3 июля 2012 года Верховная Рада приняла Закон ”О принципах государственной языковой политики”, что вызывало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями. Закон позволяет использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в данном регионе разговаривают не менее 10% жителей.

На востоке и юге страны ряд местных советов уже приняли решения о предоставлении русскому языку статуса регионального.