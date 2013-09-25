Почти половина украинцев употребляет ненормативную лексику - исследование

Обнаружилось, что мужчины ругаются больше чем женщины (67% мужчин против 34% женщин). В то же время 40% украинцев никогда не употребляли нецензурных слов и оборотов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Research & Branding Group.

Однако, знают нецензурную брань 93% украинцев, а не владеют ею лишь 6% опрошенных.

В большинстве случаев, украинцы сталкиваются с нецензурными выражениями на улице (88%), а также в рабочих коллективах (31%) и в кругу знакомых и друзей (30%).

Главными "примерами" в употреблении нецензурной лексики для жителей Украины является близкое окружение: половина украинцев указали в качестве такого "примера" друзей и знакомых (50%), каждый третий отметил коллег по работе (32%) или членов семьи (31%) .

Однако, данные опроса свидетельствуют, что треть (35%) употребляет нецензурную лексику лишь в отдельных случаях, почти столько же (32%) - довольно редко. Зато 27% отметила, что ругается довольно часто.

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Главными причинами употребления нецензурных выражений украинцами являются: повышение эмоциональности языка (48%), снятие психического напряжения (45%) или болевого шока (28%).

В то же время, каждый четвертый, когда употребляет нецензурную лексику, делает это целенаправленно против кого: для оскорбления или унижения собеседника (27%), для демонстрации агрессии (26%).

Еще часть украинцев употребляет нецензурную лексику с целью "самоутверждения": для демонстрации пренебрежения к системе запретов (13%), для демонстрации принадлежности к кругу "своих" (13%) или для демонстрации своей раскованности и независимости (13%).

Большинство тех, кто ругается, признают, что могли бы отказаться от ее употребления: треть готова полностью прекратить употребление нецензурной лексики (32%). В то же время 13% украинцев не отказались от ругани никогда.

Исследование проходило в период с 20 по 31 августа 2013. Сбор информации проводился методом личного интервью в 24-х областях Украины, АР Крым, городах Киев и Севастополь. Объем выборочной совокупности составил 2079 человек.