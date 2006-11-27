КИУ обнародовал предварительные результаты выборов в Полтаве
10:10, 27 ноября 2006Политика
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Продолжается параллельный подсчет голосов
По предварительным данным Комитета избирателей Украины, на выборах мэра Полтавы лидирует Андрей МАТКОВСКИЙ.
Как сообщили УНИАН в КИУ, по состоянию на 2.00 понедельника, представители КИУ обработали 66% протоколов. 53,1% избирателей проголосовали за А.МАТКОВСКОГО, за Виктора ЖИВОТЕНКО – 27,1%. Андрею БАРАНОВУ отдали свои голоса 7,5% избирателей. Против всех проголосовали 4,8%.
На участки в день выборов 26 ноября пришли 37% избирателей.
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