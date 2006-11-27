КИУ обнародовал предварительные результаты выборов в Полтаве

По предварительным данным Комитета избирателей Украины, на выборах мэра Полтавы лидирует Андрей МАТКОВСКИЙ.

Как сообщили УНИАН в КИУ, по состоянию на 2.00 понедельника, представители КИУ обработали 66% протоколов. 53,1% избирателей проголосовали за А.МАТКОВСКОГО, за Виктора ЖИВОТЕНКО – 27,1%. Андрею БАРАНОВУ отдали свои голоса 7,5% избирателей. Против всех проголосовали 4,8%.

На участки в день выборов 26 ноября пришли 37% избирателей.