Почти половина украинцев не прочли ни одной книги за 3 месяца - исследование

Данными результатами исследования располагает УНИАН.

В частности, согласно данным исследования, 51% взрослых украинцев прочитали по меньшей мере одну книгу в течение последних трех месяцев, и лишь 30% - приобрели.

«При этом доля покупателей книжек за последние 7 лет снизилась - в сентябре 2006 года их доля составляла 42%», - говорится в сообщении.

В качестве главной причины, которая мешает чтению, 38% украинцев указали отсутствие времени для этого, а почти половина респондентов отмечают, что читают реже, чем хотели бы.

Исследование показало, что «уже 30% взрослых читателей имеют опыт чтения книжек на компьютере, но печатная книга остается выбором № 1». Среди книг, которые покупают украинцы, стало больше художественной и детской литературы и меньше научной, учебной и справочной литературы: в 2008 году доля художественной литературы составляла 41% в сравнении с 18% научной, тогда как в 2013 году она составляет 52% в сравнении с 5% научной.

Среди самых популярных жанров литературы - современные детективы и любовные романы, произведения, написанные ранее 50-х гг. ХХ века, современные приключенческо-исторические романы и прикладная литература. При этом украиноязычные книжки выбирают лишь 25% респондентов.

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Также исследование показало, что на заинтересованность человека в чтении влияет полученный опыт в детстве: пример читающих родителей, их «мягкое» приобщение детей к книжкам и даже чтение детям вслух.

Среди современных украинских писателей, которых опрашиваемые респонденты знают хотя бы по именам, на первом месте Лина Костенко (знают 42%), дальше - Ирена Карпа (15%), Василий Шкляр (12%) и Мария Матиос (10%).

Исследование «Чтение книг в Украине» проводился специалистами GfK Ukraine летом 2013 года, в нем приняли участие более 1000 респондентов по всей стране.