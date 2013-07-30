Задержаны еще два милиционера из службы борьбы с наркотиками

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания г. Херсона.

По информации пресс-службы прокуратуры Херсонской области, досудебное расследование осуществляет отдел расследования коррупционных уголовных правонарушений прокуратуры Херсонской области в уголовном производстве по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, или сбыт наркотических средств), а также ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Установлено, что группа из 4 человек, в состав которой входили два работника милиции, в течение длительного времени осуществляли незаконный сбыт ацетилированного опия жителям Новой Каховки.

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В ходе обысков обнаружены и изъяты указанные наркотические средства, сырье для их изготовления, а также денежные средства, вырученные от сбыта наркотических средств, в сумме более 50 тыс. грн.

Трое участников группировки, в том числе работники правоохранительных органов, в данный момент задержаны, местонахождение четвертого подозреваемого устанавливается.

Досудебное расследование продолжается, процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура области.