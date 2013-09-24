Круглый стол «Российско-украинские отношения в энергетической сфере. Прогноз»
26 сентября (четверг) 2013 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1.Сколько будет стоить российский газ для Украины после подписания договора о ЗСТ с ЕС?
2.Альтернативные источники энергии для Украины в ближайшей перспективе: миф или реальность?
3.Почему Украина не оспаривает действующий контракт на поставку российского газа?
Участники круглого стола:
1.ПАВЕЛ РИЗАНЕНКО – депутат Верховной Рады, партия УДАР
2.ВЛАДИМИР ОЛИЙНЫК – депутат Верховной Рады, Партия регионов
3.ЮРИЙ КОРОЛЬЧУК – член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий
4.ВАЛЕРИЙ БОРОВИК – глава правления Альянса "Новая Энергия Украины"
5.БОГДАН СОКОЛОВСКИЙ – экс-уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности
6.ВЛАДИМИР САПРЫКИН – эксперт по вопросам энергетики
7.ИВАН НАДЕИН – глава "Комитета энергетической независимости Украины"
Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)