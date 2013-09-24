Глава ФГИ рассказал, как правительственная комиссия будет бороться с рейдерами

Поэтому Украина получит возможность эффективно бороться с таким явлением как рейдерство — заявил в программе «Национальный интерес» на телеканале БТБ Александр Рябченко, председатель Фонда государственного имущества.

Рябченко, который также является членом антирейдерской комиссии отметил, что она стала эффективным инструментом защиты прав инвесторов и законных владельцев бизнеса от захватов.

«Председатель комиссии, Сергей Геннадиевич Арбузов, который недавно ее возглавил, просто организовал совершенно другую деятельность. Она активная, жесткая, и я думаю, что многие из тех, кого мы называем рейдерами, будут иметь от него неприятные сюрпризы. Эта комиссия — главный инструмент, который будет влиять на ситуацию, который конкретными действиями продемонстрирует инвесторам, что в Украине существует защита прав собственности, что с рейдерами мы боремся, боремся очень активно, жестко. И те, кто занимается рейдерством, будут иметь очень большие проблемы с государством. Это очень важно, принципиально», — заявил Рябченко.

Он добавил, что зачастую рейдеры в своей практике захватов предприятий используют коррумпированных чиновников, судей, представителей силовых или контролирующих ведомств.

Напомним, 16 сентября 2013 года прошло первое заседание обновленного состава Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействию незаконным поглощениям и захвату предприятий. Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, председатель комиссии, дал поручение подготовить законопроект, который даст определение понятию «рейдерство» и введет криминальную ответственность за такую деятельность. Уголовные санкции предполагается ввести не только для самих рейдеров, но и для тех, кто способствует их деятельности. За время работы под председательством Арбузова комиссия уже рассмотрела несколько десятков дел о незаконном захвате предприятий. Руководителям Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры получено взять под личный контроль рассмотрение ситуаций, которые могут быть квалифицированы как рейдерство.