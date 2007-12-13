Подписан Указ о праздновании Дня Соборности

22 января Украина будет отмечать День Соборности.

Об этом идет речь в Указе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО № 1219/2007 “О праздновании в 2008 году Дня Соборности Украины», опубликованном на сайте главы государства.

В соответствии с указом, по случаю 89-й годовщины провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-украинской Народной Республики и с целью надлежащего празднования в 2008 году Дня Соборности Украины Кабинету министров Украины поручено разработать и утвердить в двухнедельный срок план мероприятий по празднованию в 2008 году Дня Соборности Украины.

Планом мероприятий следует предусмотреть проведение 22 января торжественных собраний в городе Киеве, областных и районных центрах, других населенных пунктах с участием народных депутатов Украины, представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, международных, общественных и религиозных организаций, политических партий, деятелей науки и культуры, представителей украинской диаспоры, дипломатического корпуса иностранных государств. Планируется возложение цветов к памятникам выдающимся деятелям Украинской Народной Республики и Западно-украинской Народной Республики, борцам за свободу и независимость Украины, а также организация и проведение тематических научно-практических конференций, круглых столов, выставок, других просветительских мероприятий, посвященных истории национально-освободительных движений начала XX века в Украине; проведение в учебных заведениях, воинских частях тематических мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи; организация выступлений в средствах массовой информации известных ученых, политических и общественных деятелей; открытие в музеях и библиотеках экспозиций по истории Украинской Народной Республики и Западно-украинской Народной Республики; обращение к религиозным организациям с предложением проведения по случаю Дня Соборности Украины молитвы за Украину.

Кабинету министров Украины, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям поручено проанализировать состояние выполнения актов Президента Украины относительно событий Украинской революции 1917 – 1921 годов, чествования памяти ее участников, и обеспечить их выполнение.

Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям поручено утвердить планы мероприятий по подготовке и празднованию 89-й годовщины провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-украинской Народной Республики, обеспечить их выполнение.

Министерству иностранных дел Украины поручено обеспечить проведение заграничными дипломатическими учреждениями Украины в государствах пребывания мероприятий, связанных с празднованием в 2008 году Дня Соборности Украины, в частности, с участием представителей украинской диаспоры.

Также Кабинету министров Украины поручено обеспечить надлежащее финансирование предусмотренных этим Указом мероприятий, а Государственному комитету телевидения и радиовещания - обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий, посвященных Дню Соборности Украины.