Вступлению Украины в ВТО мешает одна проблема

Дата заседания Рабочей группы по вступлению Украины во Всемирную торговую организацию до сих пор не определена, отмечают в Министерстве экономики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономики, украинская делегация отбыла сегодня в Женеву для проведения консультаций относительно окончательного урегулирования ряда вопросов и определения даты проведения следующего заседания Рабочей группы по вступлению Украины в ВТО.

В то же время, как заявил источник в Минэкономики, непосредственно участвующий в переговорах по вступлению Украины в ВТО, на сегодняшний день есть очень большие сомнения, что решение по данному вопросу будет принято в текущем году. Он отметил, что на сегодняшний день, из-за неурегулированности вопроса об экспортных пошлинах, еще не определена дата очередного, как ожидается последнего, заседания Рабочей группы по вступлению Украины в ВТО. «Когда пройдет заседание Рабочей группы, сказать сложно. Вряд ли оно состоится до заседания Генерального совета ВТО, а это означает, что в 2007 году решение о вступлении Украины в ВТО принято не будет», - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что даже если в ближайшие дни удастся урегулировать вопрос относительно экспортных пошлин, собрать членов Рабочей группы вместе для принятия решения до 19-20 декабря, когда планируется заседание Генсовета, технически практически невозможно.

Вместе с этим, как сообщает пресс-служба Минэкономики, по словам министра экономики Анатолия КИНАХА, для завершения процесса вступления Украины в ВТО остается открытым вопрос экспортных пошлин.

«От нас требуют обязательств упразднить экспортные пошлины, которые не отвечают национальным экономическим интересам Украины. Потому необходимо искать баланс интересов украинской экономики и международных норм и правил торговли, ведь качество и безопасность жизни граждан должно быть приоритетом национальной безопасности Украины. Я уверен, что мы найдем конструктивный ответ, и этим фактически завершим подготовку вступления Украины в ВТО», - сказал А.КИНАХ.