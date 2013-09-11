В Мариуполе неизвестный стрелял в двухлетнего ребенка

17:13, 11 сентября 2013
Общество
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Вчера около 18.00 в Мариуполе был ранен 2-х летний ребенок. Мальчик получил пулевое ранение левого бедра и голени.

пістолет / Фото : zbroya.info

Как рассказали в горбольнице №3, ребенок к ним поступил со сквозным ранением. Диаметр раны маленький — всего 5 миллиметров.

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В больнице малышу была оказана вся необходимая помощь — рана была обработана, операция ему не понадобилась. В настоящее время состояние мальчика удовлетворительное, сообщает 0629.com.ua.

Пока не ясно кто и где произвел выстрел — мать малыша путается в показаниях. Кроме того, она предоставила милиции уже выстиранные штанишки, в которых ребенок получил ранение.

Известно, что сегодня отец ребенка добровольно сдал правоохранителям незарегистрированное оружие. Однако, его диаметр отличается от того, из которого стреляли в мальчика.

В пресс-службе Мариупольского горуправления милиции данную информацию пообещали прокомментировать позднее.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Мариуполя, сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.2 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины. Досудебное расследование проводит Жовтневый РО Мариупольского ГУ ГУМВД. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Жовтневого района города Мариуполя.

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