Проект бюджета-2014 предусматривает инфляцию более 8%

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

"Основные показатели проекта государственного бюджета на следующий год базируются на росте ВВП 3%. Инфляция предусмотрена на уровне декабрь к декабрю - 8,3 %, государственный долг - 32,4 % ВВП, дефицит государственного бюджета ожидается на уровне 2,7 % от ВВП" , - отмечается в сообщении.

В ведомстве также отмечают , что бюджет следующего года будет сбалансированным и его главная цель - обеспечить стабильность государственных финансов и задачи экономического развития и социальной защиты граждан.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова отметила, что на заседании Кабмин предварительно одобрил документ и в ближайшие дни он будет доработан и откорректирован с тем, чтобы в течение текущей недели, до 15 сентября, подать его на рассмотрение в Верховную Раду.