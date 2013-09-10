МИД отрицает существование поставок военных товаров в Сирию из Украины

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, переданном УНИАН.

В частности, в документе подчеркивается, что в Украине с глубокой обеспокоенностью и тревогой наблюдают за развитием ситуации в Сирийской Арабской Республике, уровень напряженности по отношению к которой непрестанно растет.

МИД отмечает, что «позиция нашего государства что касается сирийского конфликта недавно была в очередной раз подтверждена Президентом Украины – мы выступаем за скорейшее прекращение кровопролития и отстаиваем необходимость решения конфликта исключительно политико-дипломатическими средствами. В то же время Украина заявляет о своей глубокой обеспокоенности в связи с получением все более убедительных свидетельств, которые могут подтверждать применение в Сирии химического оружия, что привело к многочисленным человеческим жертвам. Такие действия являются грубым нарушением норм международного права, в первую очередь Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и использования химического оружия и его уничтожения».

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МИД Украины призывает «стороны противостояния и ведущих мировых игроков придерживаться максимально взвешенной и сдержанной позиции, всячески избегать шагов, способных ухудшить и без того критическую ситуацию в этой стране».

В Украине надеются, что любые международные инициативы, которые позволят уменьшить напряженность в ситуации вокруг Сирии, в т.ч. недавно высказанное предложение об установлении международного контроля над химическим оружием в этой стране, будут внимательно изучены и в дальнейшем реализованы.

При этом МИД «одним из наглядных свидетельств ответственного подхода Украины относительно путей разрешения сирийского кризиса» называет «добровольное и полное прекращение нашим государством еще с мая 2011 года военно-технического сотрудничества с Сирией».

«По поводу опубликованной недавно в американской газете «Вашингтон пост» статьи «Россия поставляет вооружение в Сирию через украинский порт» МИД Украины ответственно заявляет, что на протяжении 2012-2013 гг. никаких поставок или транзита из РФ по территории нашего государства товаров военного назначения в Сирию не осуществлялось», - заявляет МИД Украины и призывает другие государства «придерживаться такого же ответственного подхода».