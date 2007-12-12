В Верховную Раду пришли дочь и зять Тимошенко (добавлено фото)

12:45, 12 декабря 2007
Общество
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Посольскую ложу закрыли

На 11.00 пленарное заседание Верховной Рады Украины не началось.

Дочь лидера БЮТ Юлии Тимошенко Евгения Тимошенко с мужем Шоном Карром
Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты остаются в сессионном зале, а председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК так и не появлялся в зале и не объявлял о начале заседания.

В гостевой ложе парламента присутствует дочь лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО Евгения со своим мужем Шоном КАРРОМ.

Как сообщал УНИАН, также в гостевой ложе присутствует посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР.

Обычно послы находятся в посольской ложе, но сегодня она закрыта, поскольку именно за ней расположена система «Рада».

 

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