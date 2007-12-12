Минобразования просит СБУ сократить срок пребывания в Украине учителя Шинкенса

Министерство образования и науки Украины осуществило проверку учебной программы по истории и методики, по которой ведется преподавание в ООО «Печерская международная школа» в Киеве, и определило метод изложения пропаганды в школе на примере пропаганды нацизма как “грубую методическую ошибку”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобразования, в частности, комиссией установлено, что в учебном процессе на уроках истории использовалось пособие «Веймар и нацистская Германия» - Джон Хит и Крис Хинтон, Лондон, 2000 (англ. язык), в котором содержится достаточно детальный материал о формах и методах нацистской пропаганды, многочисленных примерах применения политических технологий фашизма.

Отдельные разделы этого пособия не учитывают возрастные и психологические особенности учеников 15-16-летнего возраста, содержат некорректную подачу материала и иллюстративный материал, который может негативно влиять на психику несовершеннолетних. Поскольку в соответствии со ст. 6 Закона Украины «Об образовании» одними из основных принципов образования являются гуманизм, демократизм, приоритетность общечеловеческих духовных ценностей, Министерство образования и науки считает недопустимым в дальнейшем использование подобных материалов в учебном процессе, говорится в сообщении.

Также комиссией установлено, что метод "погружения в историю", который был использован при изучении темы "Геноцид: нацизм, Холокост, сталинизм 1930-х годов в Украине и геноцид в Руанде 1994" в 10-м классе учителем истории К.А.ШИНКЕНСОМ, является грубой методической ошибкой, которая деформирует воспитательную функцию и может сформировать у учеников частично положительный образ нацизма и негативно повлиять на формирование мировоззрения.

Из-за этого, а также в связи с тем, что обнародованная в СМИ информация вызвала широкий резонанс в обществе и негативно влияет на международный имидж страны, Минобразования обратилось в Службу безопасности Украины о сокращении срока пребывания в Украине гражданина Ирландии К.А.ШИНКИНСА, в соответствии со ст. 31, 32 Законом Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

Кроме того, министерство обязало руководство ООО «Печерская международная школа» в течение 2-х недель подготовить материалы для лицензирования учебного заведения и подать их на рассмотрение Киевской государственной городской администрации, устранить недостатки и провести разъяснительную работу с учениками.

Как сообщал УНИАН, газета «Сегодня» (№275 от 4 декабря 2007 г.) сообщила, что учителя киевской "Печерской международной школы" предлагали ученикам попробовать себя в качестве пропагандистов нацизма. «Ученикам десятых классов преподаватель истории, географии и экономики мистер ШИНКЕНС дал домашнее задание - вжиться в образ нациста и создать предвыборный образ всемирно известного тирана и фашиста Адольфа Гитлера так, чтобы за него проголосовал народ», - отмечало издание. Также газета писала: «сейчас учебное заведение и в действительности напоминает предвыборный штаб: на школьных стенах висят плакаты с изображением фюрера, пестрящие черно-красными надписями на немецком языке "Избирайте Гитлера!", "Работа дает миску похлебки", "Хлеб. Работа. Родина. Мы создаем Великую Германию! Избери спасителя Гитлера!!!", а по классам валяются листовки со свастикой». При этом, кроме публикации, газета приводила соответствующие фотоснимки.