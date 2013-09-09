На Прикарпатье мужчина попал в реанимацию после встречи с медведем

Как сообщили УНИАН в Косовскую районную больницу 8 сентября в реанимационное отделение с диагнозом кусаные рваные раны головы со значительным дефектом лица, открытый перелом левого предплечья, множественные рваные раны доставлен 55-летний мужчина, житель села Уторопы Косовского района Ивано-Франковской области. По предоставленной информации, на мужчину, который пошел в лес собирать грибы, напал медведь.

По теме: В лесу на Ивано-Франковщине медведь порвал девушку, собиравшую ягоды

Состояние потерпевшего тяжелое и его пришлось перевезти в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу.

Как сообщал УНИАН, в июле медведица напала на 25-летнюю женщину, которая после встречи с хищником попала в больницу с рваными ранами обеих рук. А несколько дней назад от медведицы едва остался в живых житель Кривополья, который сумел вылезти на дерево и дождаться, когда зверь скроется в зарослях.