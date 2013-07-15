В лесу на Ивано-Франковщине медведь порвал девушку, собиравшую ягоды

Как сообщили УНИАН в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, животное напало на девушку 13 июля, когда она со своей мамой собирала ягоды в лесу.

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«Услышав шум, девушка начала убегать к своей матери. Мама потерпевшей увидела маленького медвежонка и медведицу, которая бежала в сторону дочери. Внезапно дочь упала на землю, и на нее прыгнул медведь. Мать девушки стала очень кричать, и медведи убежали в лес», - сообщили спасатели, ссылаясь на слова потерпевшей.

По информации спасателей, девушка с диагнозом «рваные раны предплечья обеих рук и грудной клетки» госпитализирована в Верховинскую центральную районную больницу. В настоящее время состояние пострадавшей врачи оценивают как «средней тяжести».