Украина прорабатывает заключение соглашений о ЗСТ с четырьмя странами

Об этом заявил 6 сентября в ходе выступления в Верховной Раде Украины министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов.

"На сегодня ВТО уже насчитывает 159 стран и таможенных территорий, на которые приходится более 95% мировой торговли. Следовательно, членство в ВТО - необходимое условие для полноценной интеграции нашей экономики в мировое хозяйство", - сказал министр.

Вступление Украины в ВТО позволил ей начать переговоры о создании зон свободной торговли с другими странами. Так, 1 июня прошлого года вступило в силу соглашение о свободной торговле между Украиной и странами ЕАСТ (Швейцария, Норвегия, Исландия, Лихтенштейн), а 16 октября 2012 года Верховной Радой Украины ратифицировано соглашение о свободной торговле между правительствами Украины и Черногории.

Проводятся переговоры о доступе к рынкам тех стран, которые активизировали переговоры для получения членства в ВТО. Это - Йемен, Казахстан, Босния и Герцеговина. Также прорабатывается заключение соглашений о свободной торговле с Турцией, Канадой, Сербией, Израилем, а также изучаются перспективы заключения такого соглашения с Вьетнамом. Разрабатываются программы выхода Украины на новые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.

"Если говорить о перспективных выгодах, то участие Украины в ВТО увеличивает привлекательность украинских предприятий для иностранных инвесторов, открывает мировые рынки, укрепляет позиции экспортоориентированных производств", - сообщил Игорь Прасолов.

Напомним, Украина стала членом ВТО с 16 мая 2008 г.